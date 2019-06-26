РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. На время летних каникул в подмосковном Подольске для подростков сформировали около 900 рабочих мест в трудовых бригадах на базе школ и свыше 300 на базе домов культуры и молодежных центров, сообщается на сайте администрации округа.

Нынешним летом в Подольске на базе общеобразовательных учреждений и учреждений по работе с молодежью сформированы временные трудовые бригады и лагеря труда и отдыха для ребят в возрасте от 14 до 18 лет: это лагерь труда и отдыха на базе центра социально-психологической помощи подросткам «Юность», трудовые бригады при Дворце молодежи и молодежных центрах «Вектор», «Ровесник» и «Максимум».

«Всего в городском округе для подростков создано 1164 рабочих места, из которых 304 – на базе домов культуры и центров по работе с молодежью и 860 – на базе школ. Ребята за работу получат около 8 тысяч рублей», – сказал председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков.

Он отметил, что средства на оплату труда во временных трудовых бригадах выделяются по линии комитетов по делам молодежи и образования из бюджета округа и по линии Подольского центра занятости населения из бюджета Московской области.