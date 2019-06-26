РИАМО - 26 июн. В пределах ЦКАД, которая пройдет в 50 километрах от МКАД, в новой Москве построят 5 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства.
В настоящее время строится 339 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.
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