РИАМО - 26 июн. В ближайшие дни в столице ожидаются скачки атмосферного давления, 28 июня оно понизится до рекордного значения, а после снова вырастет, это может привести к ухудшению самочувствия москвичей, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Циклон с северо-запада будет определять погоду ближайших дней в Московском регионе. С ним ожидается резкое падение атмосферного давления. 27 июня атмосферное давление в Москве понизится примерно на 14 единиц и составит, по расчетам, 738 миллиметров ртутного столба. А вот 28 июня станет еще ниже, 730 миллиметров ртутного столба. Это уже абсолютный минимум атмосферного давления для этого дня июня», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд принадлежал 1956 году и составлял 732 миллиметра ртутного столба.

С отходом циклона на северо-восток от Москвы 29 июня давление станет расти, повысится на 10 единиц, но будет еще ниже нормального. И только в последний день июня оно приблизится к летней норме.

Из-за перепадов атмосферного давления ухудшение самочувствия возможно не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у вполне здоровых. Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.