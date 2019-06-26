РИАМО - 26 июн. В новой Москве появятся 185 километров трамвайных путей, в целом в проектировании и строительстве в Троицком и Новомосковском округах находится около 300 километров дорог, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«У нас в Генплане предусмотрено (в новой Москве - ред.) 185 километров трамвайных путей», - сказал Жидкин.

Он добавил, что в целом в проектировании и строительстве в новой Москве находится около 300 километров дорог.

В новой Москве уже построено 180,7 километра новых автодорог.