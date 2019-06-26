РИАМО - 26 июн. В течение трех лет в новой Москве планируют построить около 300 километров дорог, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента новых территорий Владимир Жидкин.

«Сегодня в строительстве находится 127 километров и в проектировании 156 километров. Итого порядка еще 300 километров мы планируем построить за ближайшие три года», — сказал Жидкин.

Как уточняется в пояснительном материале к пресс-конференции Жидкина, в новой Москве уже построено 180,7 километров новых автодорог.

Руководитель департамента новых территорий также сообщил, что в ТиНАО планируют построить еще 20,5 миллионов квадратных метров жилья и 65 социальных объектов.