РИАМО - 26 июн. С момента присоединения новых территорий количество детских садов в Троицком и Новомосковском округах увеличилось в два раза, на 70% выросло число мест в школах, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Количество детских садов увеличилось в два раза с момента присоединения территории ТиНАО», - сказал Жидкин.

Он добавил, что на 70% увеличилось число мест в школах.

Кроме этого, до 2021 года планируется построить еще 67 социальных объектов, среди которых 40 детсадов и 16 школ.