РИАМО - 26 июн. Порядка 950 парковочных мест для людей с ограниченными возможностями здоровья будет обустроено до конца 2019 года в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Всего в этом году будет обустроено более 950 машино-мест для маломобильных граждан, 94 из которых расположено рядом с социально значимыми объектами, такими, как больницы, поликлиники, медицинские центры, церкви, центры государственных услуг и другие», – рассказал заместитель руководителя Дирекции ГКУ ЦОДД Сергей Назаров.

В ЦАО места для инвалидов будут обустроены сразу у нескольких социальных объектов — рядом с детской поликлиникой при городской клинической больнице №13 имени Н. Ф. Филатова, Морозовской детской городской клинической больницей, у психоневрологического диспансера №23.

«Совместная работа с фондом «Я помогаю инвалидам» позволяет понять, куда ходят маломобильные граждане, где они испытывают трудности с парковкой, и оперативно решать такие проблемы», — добавил Назаров.

Президент фонда «Я помогаю инвалидам» Михаил Казаков напомнил водителям, что парковка вблизи социальных объектов — жизненно важная необходимость для инвалидов.

Порядка 15% парковочных мест уже обустроено. Работы продолжаются: ГБУ «Автомобильные дороги» наносят разметку, а ЦОДД устанавливает соответствующие дорожные знаки.