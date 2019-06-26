РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июн. Госавтоинспекция подмосковных Люберец выявила возросшее количество нарушений, совершенных водителями пассажирских автобусных маршрутов на территории городского округа, сообщил временно исполняющий обязанности замначальника ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Денис Кудрявцев.

В среду в ГИБДД Люберец прошел круглый стол по вопросам безопасности пассажирских перевозок.

«Возросло количество нарушений, которые совершают водители пассажирских маршрутов. Водители останавливаются не на остановках. Среди водителей идет борьба за пассажиров, подрезание, непропуск других водителей к остановкам», – сказал Кудрявцев.

Он отметил, что 40% маршрутов на территории Люберец пересекаются там, где это не надо.

«Наше предложение – исключить неиспользуемые маршруты, чтобы сократить количество транспорта. Срок – до 30 сентября», – добавил Кудрявцев.

По его словам, необходимо обеспечить водителя путевым листом, схемой маршрута с указанием опасных участков. Кудрявцев отметил, что самые частые нарушители – «Ранд Транс» и «Автоновио».