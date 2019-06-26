РИАМО - 26 июн. Глава Ленинского района Валерий Венцаль поздравил выпускников на районном балу и вручил 50 лучшим ученикам медали «За особые успехи в учении», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Дорогие ребята, я хочу от всей души пожелать, чтобы вы ничего не боялись, чтобы вы смело шагали по своему жизненному пути, поступили в высшие учебные заведения, нашли свою профессию и приобрели очень важное качество — быть нужным своему родному краю, своему родному Отечеству. Я хочу, чтобы вы всегда знали, что мы вас ждем», – сказал Венцаль.

Восемь выпускников районных школ получили в 2019 году 100 баллов по ЕГЭ. Среди лучших учеников, получивших медали «За особые успехи в учении» также победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, областных и районных фестивалей, конкурсов, таких как «Рыцарь года» и «Видновчанка», «Юные таланты Московии». Всего в 2019 году в муниципалитете 2274 выпускника, из них 691 закончили 11 классов.

Глава в своем выступлении подчеркнул, что Советская площадь уже не вмещает всех желающих принять участие в этом замечательном празднике. И предложил следующий выпускной бал провести возле кинотеатра «Искра», где сейчас идет масштабное благоустройство.