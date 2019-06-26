РИАМО - 26 июн. В 2019 году в столице благоустроят Ильинку и прилегающие к ней переулки, в рамках работ на самой улице появится сквер, еще два сквера создадут в переулках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что, кроме Ильинки, благоустроят прилегающие к ней Ветошный, Большой Черкасский, Старопанский, Никольский, Ипатьевский и Никитников переулки.

«В первую очередь на Ильинке сделают качественные, мощеные плиткой тротуары, которые заменят старый потрескавшийся асфальт. На смену примитивному подвесному освещению придут исторические фонари», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что районе дома №15, где когда-то стоял храм Николы «Большой Крест», появится благоустроенный сквер для отдыха и встреч.

«Еще два небольших сквера будут благоустроены в Никитниковом и Ипатьевском переулках», — уточнил мэр.

Он заключил, что после благоустройства на Ильинке сохранится движение машин, но сама улица и переулки станут удобнее для пешеходов.