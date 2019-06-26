РИАМО - 26 июн. Более 7,1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости в новой Москве находятся в стадии проектирования и строительства, всего планируется построить 20,5 миллионов квадратных метров, говорится в пояснительном материале к пресс-конференции руководителя столичного департамента новых территорий Владимира Жидкина.

«В утвержденных правилах землепользования и застройки на территории новой Москвы предусмотрено строительство 20,5 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Более 7,1 миллионов квадратных метров уже находятся в стадии проектирования и строительства», — говорится в сообщении.

На 15,1 миллионов квадратных метров выданы градостроительные планы земельных участков.

К 2035 году, согласно утвержденному генплану, общий фонд недвижимости новой Москвы с учетом существующих и строящихся объектов составит около 127 миллионов квадратных метров.

«Объемы недвижимости предусмотрены в правилах землепользования и застройки, сегодня в ПЗЗ включено 55 миллионов квадратных метров недвижимости, и это означает, что инвесторы могут получать разрешения на строительство, чтобы строить жилые и нежилые объекты», — сказал Жидкин.