РИАМО – 26 июн. Курс биткоина перешагнул отметку в 12 тысяч долларов, такое состояние последний раз фиксировали в январе 2018 года, сообщает kp.ru.

За прошедшие сутки обменный курс биткоина продемонстрировал значительный рост. По данным портала Coinmarketcap, он увеличился на 10,95%, и в 8:00 среды единица криптовалюты показала коэффициент 12446,36 доллара.

«В последний раз биткоин был дороже 12 тысяч в январе 2018 года. Согласно данным портала, капитализация рынка биткоина в среду превысила 221,3 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Двадцать второго июня стоимость криптовалюты преодолела психологическую отметку в 10 тысяч долларов — в последний раз такое наблюдали в мае 2018 года.