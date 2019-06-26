РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. Общественная палата Подольска планирует обратиться к администрации городского округа с просьбой помочь достроить Никольский храм в микрорайоне Кузнечики, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Строительство Никольского храма началось еще в 2009 году, к 2015 году работы были выполнены всего на 30%, после чего строительство и вовсе остановилось из-за нехватки средств. В настоящее время недостроенный храм начинает рушиться. Главная проблема, с которой и обратились верующие к общественникам, – необходимость перекрыть крышу. На пленарном заседании, прошедшем 25 июня, в общественной палате обсудили данный вопрос.

«Мы обратимся в администрацию округа с просьбой помочь достроить Никольский храм или хотя бы посодействовать в том, чтобы перекрыли крышу. Также считаю, что нужно обращаться за помощью и к населению», – сказал председатель общественной палаты городского округа Андрей Панарин.

Помимо этого, в ходе заседания общественники приняли решение разработать положение о порядке рассмотрения обращений граждан, а также провести мониторинг обеспечения помещениями социально ориентированных некоммерческих организаций.

Активистами продолжается контроль за ходом ремонта Климовской городской больницы №2, решением проблемы с выделением земель многодетным семьям и многое другое.