РИАМО - 26 июн. До полумиллиона планируют увеличить количество рабочих мест новой Москве до 2025 года, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Рассчитываем, что к 2025 году будет почти полмиллиона рабочих мест на территории новой Москвы», - сказал Жидкин.

Как уточняется в пояснительном материале, общий показатель рабочих мест в новой Москве с учетом «Сколкова» к 2023 году преодолеет планку в 348 тысяч и в итоге покажет рост в четыре раза по отношению к количеству рабочих на момент присоединения территорий.