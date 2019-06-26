РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июн. Водителей пассажирских маршрутов в подмосковных Люберцах обяжут не трогаться с места, пока пассажиры не сели или не взялись за поручни, сообщил госинспектор отдела технического надзора УГИБДД МВД России по Московской области Артем Кондратьев.

В среду в ГИБДД Люберец прошел круглый стол по вопросам безопасности пассажирских перевозок.

«Уважаемые перевозчики, сделайте памятки, чтобы люди за поручни держались во время движения. Проведите с водителями беседы, чтобы резко не трогались, дождались, чтобы люди сели или взялись за поручни. В 2019 году уже шесть падений пассажиров, в 2018 году было четыре», – сказал Кондратьев.

Также он отметил, что не соблюдается режим труда и отдыха водителей. Многие автобусы не оборудованы тахографами, например, у «Мострансавто» и «Ранд-Транс». По словам представителей данных перевозчиков, до конца года все автобусы оборудуют необходимыми приборами.

«Пожелание – установить видеорегистраторы. Они помогают решать многие проблемные вопросы», – заключил Кондратьев.