РИАМО - 26 июн. Крестине и Ангелине Хачатурян, обвиняемым в умышленном убийстве отца, продлили запрет определенных действий до 28 июля, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Басманного суда Москвы.

Ранее Басманный суд отпустил сестер из СИЗО и назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемым запрещено без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.

«Двум сестрам Хачатурян продлили запрет определенных действий до 28 июля», - сказал собеседник агентства.

Четырнадцатого июня трем сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве отца в окончательной редакции. Им грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.

В июне 2018 года был найден убитым Михаил Хачатурян, на его теле нашли множество колото-резаных ранений. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери Хачатуряна.

Следствие установило, что девушки, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу.

Убитый сестрами Хачатурян отец страдал расстройством личности>>