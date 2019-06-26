РИАМО - 26 июн. Еще 65 социальных объектов построят в новой Москве в течение 2019-2021 годов, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента новых территорий Владимир Жидкин.

«За ближайшие три года мы хотим построить более 60 объектов», — сказал Жидкин.

Он отметил, что с момента присоединения новых территорий по июнь текущего года построили 67 новых соцобъектов, в том числе 16 школ, 40 детсадов и 11 объектов здравоохранения.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в новой Москве планируется ввести в эксплуатацию 30 детских садов и школ. До конца 2021 года на присоединенных территориях планируется построить еще 27 школ и 31 садик. Все социальные объекты строятся одновременно с жильем и учитывают потребности местных жителей.