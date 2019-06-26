РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. Общественники Подольска планируют обратиться в общественную палату Московской области с просьбой помочь решить проблему с налаживанием беспроцентной оплаты платежей в МособлЕИРЦ, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска 25 июня прошло очередное пленарное заседание общественной палаты горокруга. Один из вопросов повестки касался отсутствия терминалов МособлЕИРЦ для оплаты платежей.

«К нам обратились жители округа, которые пожаловались на отсутствие терминалов МособлЕИРЦ для оплаты платежей. Жители вынуждены оплачивать их с комиссиями. При этом для пенсионеров данные суммы достаточно ощутимы», – сказал член общественной палаты горокруга Виталий Пономарев.

Он отметил, что еще в прошлом году МособлЕИРЦ должен был сделать личный кабинет, с помощью которого горожане могли бы производить оплату.

«Однако, когда это произойдет – неизвестно. Предлагаю обратиться в общественную палату Московской области с просьбой помочь решить данную проблему», – подчеркнул Пономарев.

Как отметил член общественной палаты округа и Московской области Алексей Стрелков, Подольск действительно проблемный в данном вопросе. При этом в горокруге в квитанциях оплаты отсутствует код плательщика.

«К сожалению, в Подольске автоматизированно платежи принимаются в Сбербанке с процентами. Обращений очень много, а проблема тянется больше года», – добавил он.

В ходе заседания общественники приняли решение взять данный вопрос под свой контроль и обратиться за помощью в общественную палату Московской области.