РИАМО - 26 июн. Крупный ритейлер «Мосхозторг» может завершить свое развитие: представители сети больше не ищут квадратные метры под свои точки, а общая сумма исков к компании составила 77 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант».

Входящее в число арендодателей ритейлера ООО «Оризвем» 25 июня сообщило, что собирается обратиться с заявлением о банкротстве ООО «Мосхозторг», которое управляет одноименной сетью магазинов в Москве.

«В апреле «Оризвем» взыскал с компании 9 миллионов рублей задолженности по аренде помещения на улице Дмитрия Ульянова у метро «Академическая», следует из материалов арбитражных дел. Всего с начала 2019 года контрагенты подали к сети 31 иск примерно на 77 миллионов рублей», — говорится в материале.

Сеть «Мосхозторг» появилась в 2015 году. В ее магазинах можно приобрести инструменты, нужные для строительных и ремонтных работ. Также там предлагаются товары домашнего, бытового применения и для ухода за садовыми территориями. По сведениям сайта Kartoteka.ru, в 2017 году выручка всех точек «Мосхозторга» достигла 2,25 миллиарда рублей, а их чистая прибыль — 94,1 миллиона рублей.

Согласно материалам ЕГРЮЛ, до июня 2019 года 50,5% «Мосхозторга» принадлежали основательнице Веронике Кирьяновой, но на сегодняшний день они находятся во владении болгарской Falcon Home Distribution. Еще 10% сети обладает петербургский предприниматель Илья Трабер, 39,5% — Илья Полячков.

В конце 2018 года «Мосхозторг» уменьшил общее количество магазинов сети на 15%. Информация на сайте сети гласит, что на данный момент компания располагает 36 точками.

Однако руководитель направления стрит-ритейла СBRE в Москве Юлия Назарова отметила, что квадратные метры части все еще функционирующих точек «Мосхозторга» уже продаются на рынке. Другой консультант уведомил, что компания прекратила поиск площадей под открытие новых магазинов.

В Knight Frank в то же время считают, что «Мосхозторг» находится в стабильном состоянии. Неприбыльные магазины прекратили свое существование, однако остались магазины, которые могут обеспечить устойчивую работу сети, отметила директор направления стрит-ритейла компании Виктория Камлюк. По мнению Knight Frank, число магазинов сократилось из-за аренды в 2014–2015 годах большого количества точек в центре Москвы. Из-за того, что магазины находились близко друг от друга, это приводило к каннибализации.