РИАМО - 26 июн. Ветеринарная служба Подмосковья осуществляет надзор за более чем 6 тысячами молочных и мясных производителей, рыбопереработчиков, складов и ветклиник, а также оказывает услуги населению по вакцинации и лечению, в том числе экстренному, домашних питомцев, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«С 1 января управление ветеринарии вошло в состав министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. При этом наше управление является составным элементом государственной ветеринарной службы. Мы выполняем как переданные полномочия от федеральных коллег, так и региональные полномочия в области ветнадзора», - сказал Разин.

Он отметил, что в целом ветеринарная служба Подмосковья справляется с поставленными задачами. Главной из них является недопущение развития особо опасных заболеваний на территории региона - их очаги быстро купируются.

Ранее Разин рассказывал, как сотрудники подмосковной ветслужбы спасают диких животных. Так, в июне в Орехово-Зуевском округе ветеринары оказали квалифицированную помощь раненой косуле, которую обнаружили на железной дороге. А в ветеринарной клинике в Одинцовском округе врачи «поставили на крыло» подбитого ворона.

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