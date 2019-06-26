РИАМО - 26 июн. Победителем аукциона на право покупки зданий Государственного научно-исследовательского и проектного института редкометаллической промышленности («Гиредмет»; 85% – у «Атомэнергопрома», «дочки» «Росатома») рядом с Третьяковской галерей стала фирма девелопера Sminex, на участке построят элитный жилой комплекс, пишет газета «Ведомости».

«Участок общей площадью 1,6 гектара в Большом Толмачевском переулке с 14 зданиями «Гиредмета» общей площадью 30 тысяч квадратных метров продан за начальную цену в 3,68 миллиарда рублей, сказано в документации. Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая считает эту цену «адекватной рынку», — говорится в статье.

Второй участник торгов – компания «Импульс технопарк» – в аукционе участия не принимал. По данным газеты, эта компания связана с Sminex.

«Согласно ЕГРЮЛу владелец «Импульс технопарка» – кипрская Gross Realty Properties, бенефициары которой не раскрываются. Но российская фирма является застройщиком бизнес-апартаментов на проспекте Мира «Парк мира» . Его доменное имя park-mira.ru, по данным сервиса регистрации доменов Ru-Center, принадлежит «Смайнекс лэндмарк менеджменту», — отмечается в статье.

Sminex намерена продлить срок действия градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), фактически дающего право на строительные работы на площадке. По словам представителя Sminex, рядом с Третьяковской галереей планируется построить элитный жилой комплекс.

Литиницкая отметила, что расположение очень привлекательное, за счет низкоэтажной застройки в округе, начиная примерно с третьего этажа, квартиры будут иметь вид на близлежащие храмы, а начиная с четвертого-пятого этажа, – вид на Кремль.

Она предположила, что девелопер выставит на продажу около 20 тысяч квадратных метров без учета коммерческих помещений. Стартовая стоимость жилья может быть равна примерно 650-700 тысячам рублей за квадратный метр без отделки, еще 120-180 тысяч за квадратный метр может потребоваться на ремонт под ключ.

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