РИАМО - 26 июн. До конца текущего года в Подмосковье планируют закончить создание общего call-центра и единой базы пациентов ветеринарной службы, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Сейчас call-центр в одном из территориальных управлений запущен в тестовом режиме. Завершить работу по созданию общего call-центра и единой базы пациентов с подключением к ней всех наших врачей и лабораторий планируется до конца года», - сказал Разин.

Он также отметил, что в перспективе подмосковная ветеринарная служба может обзавестись мобильным приложением для записи домашнего питомца к врачу, однако это не первоочередная задача.

«Сегодня главное - создать единую сеть, единый call-центр, единую базу записей. Весь поток информации о том, что происходит в лечебных учреждениях, должен стекаться в одну диспетчерскую. Когда мы это сделаем, можно будет говорить и о создании мобильного приложения», - пояснил Разин.

Ветеринарная служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области занимается государственным ветеринарным надзором, обеспечивает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Подмосковья.

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