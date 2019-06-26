РИАМО - 26 июн. С начала 2019 года в Москве задержали и отправили на штрафстоянки 494 междугородних пассажирских автобуса из-за нарушений правил безопасности перевозки пассажиров, пассажирам посоветовали не покупать билеты на сомнительные автобусы, а пользоваться легальным транспортом, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

Больше всего рейсов с нарушениями выявили в Южном округе столицы. Сотрудники контрольно-надзорных органов арестовали, задержали и изъяли 104 транспортных средства, эксплуатируемых на маршрутах от станций метро «Аннино», «Домодедовская» и «Царицыно» в сторону подмосковного Чехова, а также в города Курск, Орел, Старый Оскол и Владикавказ, в Тбилиси (Грузия), Запорожье и Харьков (Украина).

«Менее популярными, но не менее опасными стали отправления Северо-Восточного округа. От станций метро «Медведково», «ВДНХ», «Алтуфьево» и других в Кострому, Ярославль, Чебоксары, Череповец, Вологду, Бишкек. Внутри Московского региона автобусы уходили в Мытищи, Королев, Сергиев Посад, Ивантеевку, Щелково», — говорится в сообщении.

В других округах города наиболее популярными оказались направления от станций метро «Бунинская аллея», «Котельники», «Люблино», «Новогиреево», «Теплый Стан» в Подольск, Реутов, Коломну и в другие регионы России.

«Водителей не останавливали технические неисправности или отсутствие установленной законом документации. Несмотря на дальние расстояния, автобусы ежедневно отправлялись от конечных станций метро в ближайшее Подмосковье или вовсе в другие регионы. Часто пассажиры аргументируют выбор в пользу нелегала пониженной стоимостью на билет, но при этом они не осознают, что экономят на собственной безопасности», — рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

Среди нарушений — отсутствие путевых листов и лицензий, технические неисправности. Нелегальный перевозчик не несет ответственности за жизнь и здоровье пассажиров в случае ДТП, не заботится о состоянии автобусов, не использует в работе навигационные отслеживающие устройства, которые помогут оперативно определить местонахождение в чрезвычайной ситуации.

Пассажирам посоветовали не покупать билеты на сомнительные автобусы, а пользоваться легальным транспортом.