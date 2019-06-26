РИАМО - 26 июн. С начала 2019 года в Подмосковье отобрали и исследовали более 7,5 тысяч проб на вирус птичьего гриппа, все пробы оказались отрицательными, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы постоянно проводим мониторинг – берем пробы на территории региона. По птичьему гриппу в этом году отобрано и исследовано более 7,5 тысяч проб. На сегодняшний день положительных случаев выявлено не было. Отдельно взаимодействуем с сотрудниками министерства внутренних дел в рамках рейдовых мероприятий, пресекаем несанкционированную торговлю птицей. Зачастую именно через этот канал поступает вирус», - сказал Разин.

Он добавил, что областной Минсельхозпрод активно работает с рынками, личными подсобными хозяйствами и крупными производителями.

«Ранней весной мы определяем биологическую защищенность таких фабрик, даем свои рекомендации. Предприятия тоже заинтересованы в этом, потому как они могут понести огромные убытки», - отметил министр.

Разин также сообщил, что в Подмосковье ведут постоянный мониторинг ситуации с африканской чумой свиней (АЧС). Проверки проводят на рынках и в подсобных хозяйствах.

«Пока положительных проб не выявлено. Отдельно контролируется ситуация в дикой природе, в частности, посредством санитарного отстрела кабанов регулируется их численность», - сказал Разин.

Птичий грипп и африканская чума свиней являются особо опасными заболеваниями животных. Поэтому основная мера противодействия этим болезням – это профилактика.

Полную версию интервью читайте здесь>>