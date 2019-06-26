РИАМО - 26 июн. Пятнадцать скотомогильников планируют оборудовать в Подмосковье в текущем году, работы включают установку ограждений и предупреждающих знаков, а также прокладку канав, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В этом году мы оборудуем в полном объеме порядка 15 скотомогильников. Установим ограждения и соответствующие знаки, окопаем канавы вокруг», - сказал Разин.

По его словам, основная проблема заключается в обустройстве скотомогильников, которые находятся на территории лесного фонда. В таком случае, прежде чем приступать к работам, нужно решить земельные вопросы.

Всего на территории Московской области насчитывается 41 скотомогильник.

Ранее пресс-служба Мособлдумы сообщала, что в настоящее время существуют сложности с оформлением скотомогильников, расположенных на землях лесного фонда. Эти объекты являются бесхозяйными, санитарно-защитные зоны для них не установлены.

Процесс оформления участков со скотомогильниками в собственность Подмосковья предполагает перевод земель из категории «лесной фонд» в категорию «земли промышленности и иного специального назначения». При этом сам процесс занимает длительное время, в течение которого невозможно обустроить скотомогильники, обеспечить их безопасность для людей и окружающей среды. В связи с этим подмосковные депутаты предложили внести изменения в Лесной кодекс РФ, которые упростят оформление скотомогильников.

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