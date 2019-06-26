РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 июн. Движение по съезду с эстакады напрямую на Ильинское шоссе в подмосковном Красногорске откроют 28 июня, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Евгений Владимирский.

«В пятницу (28 июня – ред.) в 13:00 откроется путь с эстакады на Ильинское шоссе. С Волоколамки через Речную прямо! Сворачивать не надо! На Ильинское через эстакаду», – написал Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

Сейчас автомобилисты, чтобы попасть с Волоколамского на Ильинское шоссе, вынуждены сворачивать на временную дорогу, проезжать под эстакадой и стоять на светофоре. В этом месте часто возникают заторы.