РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. Члены общественной палаты подмосковного Подольска планируют провести общественный мониторинг состояния установленных остановочных павильонов, они поверят их укомплектованность и обслуживание, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска 25 июня прошло очередное пленарное заседание общественной палаты горокруга. Один из вопросов касался состояния остановочных павильонов, которые были установлены в 2018 году. Как отметил член общественной палаты Ришат Сайфутдинов, часть остановочных комплексов уже нуждается в ремонте, а в некоторых местах и вовсе отсутствует.

«Необходимо провести общественный мониторинг состояния новых остановочных павильонов в округе. Предлагаю выборочно проверить их укомплектованность, состояние, а также обслуживание», – сказал председатель общественной палаты городского округа Андрей Панарин.

Всего в Подольске установили более 230 новых павильонов, однако в некоторых местах остановки остались старые. О том, будут ли их менять в текущем году и будет ли у проведенной программы продолжение, информации нет.

Также в ходе заседания общественники подвели итоги проведенного мониторинга ситуации с закрытием секции подводного плавания в ФОКе. Как сообщалось ранее, в МБУ «ФОК с бассейном» произошел конфликт с индивидуальным предпринимателем. Общественники поддержали решение руководства спортучреждения закрыть кружок подводного плавания.

«Данный частный тренер арендовала две дорожки в бассейне и проводила занятия по подводному плаванию. Она регулярно нарушала пункты договора и правила посещения бассейна, что могло привести к печальным последствиям. Однако после прекращения действия ее договора в данный конфликт предприниматель втянула и родителей, и детей», – пояснила зампредседателя общественной палаты округа Татьяна Кондратьева.

Общественники планируют по данным фактам написать обращения в комиссию по налогам и сборам о проведении проверки по уплате налогов, а также в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Подольска.