РИАМО - 26 июн. Около десяти новых автомобилей задействованы в работе неотложной ветеринарной помощи в Подмосковье, услуга неотложки для животных востребована в густонаселенных районах региона, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Эта услуга является платной. Когда невозможно доставить животное в клинику, к нему могут выехать ветеринарные специалисты со всем необходимым оборудованием, в том числе, для проведения экстренных вмешательств. Для этих целей задействовано около десятка новых автомобилей, и они справляются», - сказал Разин.

Ранее Разин рассказал, как помочь своему питомцу пережить жаркую погоду. Во-первых, у животного всегда должна быть в доступе чистая прохладная вода и место, где можно укрыться от солнца. Во-вторых, необходимо отказаться от долгих прогулок и активных игр с питомцем в полуденный зной.

Ветеринарная служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области занимается государственным ветеринарным надзором, обеспечивает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Подмосковья.

Полную версию интервью читайте здесь>>