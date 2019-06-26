РИАМО - 26 июн. Записаться на прием к государственному ветеринарному врачу в Подмосковье можно онлайн, кроме того, около 20 ветклиник в регионе работают по системе электронной очереди, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Около двух десятков клиник уже оснащены электронной очередью - на тех территориях, где большое количество клиентов, специалистов и есть лаборатории. На ветеринарных участках, где доктор принимает один и нет регистратуры, электронная очередь не нужна. При этом на всех без исключения участках можно записаться к врачу в электронном виде на сайте учреждения, также можно путем электронной записи вызвать врача», - сказал Разин.

По его словам, подмосковные ветеринарные клиники постепенно переходят на круглосуточный режим работы.

Ранее Разин рассказывал, как сотрудники подмосковной госветслужбы спасают диких животных. Так, в июне в Орехово-Зуевском округе ветеринары оказали квалифицированную помощь раненой косуле, которую обнаружили на железной дороге. А в ветеринарной клинике в Одинцовском округе врачи «поставили на крыло» подбитого ворона.

Ветеринарная служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области занимается государственным ветеринарным надзором, обеспечивает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Подмосковья.

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