РИАМО - 26 июн. В городском округе Домодедово задержали 43-летнюю москвичку по подозрению в серии преступлений, ущерб от которых составил более 12 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленница предлагала своим знакомым инвестировать денежные средства, а также недвижимое имущество в коммерческую деятельность, обещая прибыль до 150% от вложенных средств. Потерпевшие, доверяя женщине, оформляли кредиты в коммерческих банках и закладывали свои квартиры, после чего передавали деньги мошеннице», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полученные деньги женщина тратила на аренду дорогих автомобилей, свои обещания она выполнять не собиралась. Ее подозревают в совершении девяти преступлений, общая сумма ущерба — 12 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине грозит до 10 лет тюрьмы. Подозреваемую заключили под стражу.