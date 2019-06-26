РИАМО - 26 июн. На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам планируется разрешить поиск информации в интернете после перевода экзамена в электронную форму, пишет в среду газета «Известия».

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», — сказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

На экзаменах могут задействовать системы фильтрации, блокирующие доступ к соцсетям и сайтам, предлагающим готовые домашние задания или сочинения.

Перевод экзамена в цифру позволит сделать задания с видеофрагментами. В них необходимо будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни. Также в планах предусмотреть экспериментальную часть ЕГЭ и ОГЭ.

«При переходе на компьютерную форму в КИМ будут постепенно вводиться как задания, в которых нужно провести модельный эксперимент при помощи предложенной интерактивной модели, так и задания с компьютерным экспериментом, в которых он выступает как универсальный измерительный комплекс. Например, к ПК подключаются датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры: эксперимент становится цифровым», — пояснила Решетникова.

Когда процесс экзамена изменится, пока не известно. Решетникова отметила, что на внедрение новации нужно не менее пяти лет. При этом компьютеризация экзаменов уже началась. В прошлом году ФИПИ создал компьютерные модели ОГЭ и ЕГЭ по

информатике, не так давно прошедшие первые апробации.

Директор по стратегии «Яндекс.Учебник» Наталья Чеботарь отметила, что возможность проверить любые дополнительные умения, кроме запоминания информации, позитивно скажется на оценке компетенций школьников.

«Цифровые форматы позволят качественнее оценивать навыки, актуальные для современной жизни и работы. Например, поиск в интернете позволит посмотреть, не только как ученик ищет, но и как может проанализировать, сопоставить, выдать собственную интерпретацию прочитанного. Не верит ли он всему, что написано, способен ли сформировать свое мнение», — считает Чеботарь.

При этом профессор кафедры социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Баксанский пояснил, что за рубежом в ведущих университетах давно отказались от «компьютерной объективизации», так как прекрасно понимают, что таким образом невозможно выявить креативную составляющую учащегося, которая является наиболее востребованной в современном образовании.