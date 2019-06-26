РИАМО - 26 июн. В течение 2019 года еще пять государственных ветеринарных клиник в Подмосковье переведут на круглосуточный режим работы, таким образом общее количество клиник в регионе, работающих круглосуточно, достигнет 12, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, семь клиник в крупных подмосковных городах уже работают круглосуточно в пилотном режиме. Это ветклиники в Мытищах, Королеве, Пушкине, Ступине, Одинцове, Коломне и Ногинске.

«В этом году планируем еще пять клиник перевести на круглосуточный режим работы. Здесь нужно учитывать наличие трудовых ресурсов, потому что к людям, которые работают в ночное время, предъявляются дополнительные требования. Это актуально в тех случаях, когда нужно экстренно принимать меры, поэтому наличие врача, который готов оказать помощь самой глубокой ночью, является плюсом», - сказал Разин.

Ранее он пояснял, что круглосуточный режим работы ветклиник удобен и для жителей, и для предприятий. Это снимает проблему как с очередями, так и с допуском к качественному оборудованию.

Ветеринарная служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области занимается государственным ветеринарным надзором, обеспечивает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Подмосковья.

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