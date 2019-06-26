РИАМО – 26 июн. Трое подмосковных школьников набрали 100 баллов по трем предметам на Едином государственном экзамене, ими стали выпускница лицея научно-инженерного профиля в Королеве и выпускники школы №1 во Фрязине, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Обладателями наивысшего балла по математике, физике и информатике стали Елизавета Попова – выпускница лицея научно-инженерного профиля в Королеве, Георгий Савидов – выпускник школы №1 во Фрязине, а Марк Рофин из школы №1 во Фрязине стал обладателем ста баллов по математике, русскому языку и информатике», – сказала Забралова.

Как отметила первый зампред областного правительства, каждый учитель, подготовивший стобалльника, получит поощрение от Московской области в виде премии в размере 100 тысяч рублей.

«Поздравляю ребят и их учителей – вы совместными усилиями добились блестящих результатов. Своим примером вы показали, что уровень подготовки к экзаменам в области необычайно высок. Московская область гордится вами, надеюсь, что ваше упорство и знания будут только увеличиваться. Желаю удачи в дальнейшей учебе», – резюмировала Забралова.