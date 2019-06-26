РИАМО - 26 июн. На месте заброшенных корпусов Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (ГКНПЦ) построят деловой центр, по размеру сопоставимый с «Москва-Сити», пишет в среду газета «Ведомости».

Общая площадь территории космического центра рядом с Филевским парком — около 150 гектаров. Речь о застройке шла несколько лет, сначала там предлагалось построить около 1 миллиона квадратных метров жилья, но мэрия Москвы предложение отклонила. В январе 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил создать на территории завода Национальный космический центр (НКЦ) и научно-производственный кластер.

«Теперь принято решение, что застраивать территорию ГКНПЦ будет принадлежащая столичному правительству компания «Мосинжпроект». <…> Вместо заброшенных корпусов там построят НКЦ и деловой центр с технопарками общей площадью около 2,89 миллиона квадратных метров», — говорится в статье.

По объемам застройки проект сопоставим с деловым центром «Москва-сити», где уже построено около 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

Проект планируют реализовать в два этапа. Сначала на площади 10 гектаров построят НКЦ. Для этого московская мэрия внесет в уставный капитал «Мосинжпроекта» около 25 миллиардов рублей, а «Роскосмос» – земельный участок. Завершить строительство планируют в 2022. В новый комплекс переедут головные подразделения почти двух десятков предприятий ракетно-космической отрасли, расположенных сейчас в Москве и области.

«Предполагается, что там будут работать около 20 тысяч сотрудников «Роскосмоса», а ежегодная экономия для госкорпорации составит 607 миллионов рублей», — отмечается в статье.

На втором этапе построят промышленно-общественный комплекс, еще 4 гектара выделят на строительство жилья по реновации.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, территория может получить статус особой экономической зоны, освобождающий от налогов на имущество, землю, добавленную стоимость на ввоз товара. Кроме того, предполагается снижение налога на прибыль с нарастающим итогом. Это позволит создать новые рабочие места для молодых специалистов, а также поддержать предприятие ГКНПЦ, находящееся в затруднительном финансовом положении.

Проект планируют реализовать до 2023-2025 годов. По словам Ефимова, для проекта нужно построить транспортную инфраструктуру — дополнительный мост через Москву-реку, пешеходный мост для связи с Мневниковской поймой, где будут две станции метро. Размер инвестиций на транспортно-инженерную инфраструктуру — примерно 8,5 миллиардов рублей. Общий размер инвестиций пока оценить сложно, так как точные параметры застройки еще не определены.

Строительные работы могут начать уже в этом году. По словам Ефимова, в 2019 году на проект в бюджете Москвы заложены 8 миллиардов рублей, в 2020 и 2021 годах — 8 и 9 миллиардов.

«Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает размер инвестиций в 150–170 миллиардов рублей», — добавляется в статье.

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