РИАМО - 26 июн. В Подмосковье планируют открыть самый крупный в регионе центр, где будут проводить все виды лабораторных исследований, строительство объекта может начаться в 2020 году, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы планируем получить расширенную аккредитацию, и все виды лабораторных исследований, в том числе специфические, будут доступны в этом центре. В 2019 году закончим проектирование, думаю, что его строительство начнется в следующем году», - сказал Разин.

Ранее Разин сообщал, что в Домодедове планируют создать общеобластной лабораторный центр, кроме того, в регионе расширят сеть ветеринарных лабораторий. В лабораториях будут проводить пищевой мониторинг, мониторинг особо опасных инфекционных заболеваний животных, генетические, клинические исследования, исследование продуктов на фальсификацию.

Ветеринарная служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области занимается государственным ветеринарным надзором, обеспечивает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Подмосковья.

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