РИАМО - 26 июн. Аграрии Подмосковья собрали уже более 450 тонн клубники, так, на территории хозяйства «Русская ягода» в Луховицах собирают больше всего сортов ягоды, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«На сегодняшний день собрано более 450 тонн подмосковной клубники. Лидирует по сбору клубники наиболее крупный производитель ягоды - ЗАО «Совхоз имени Ленина». Здесь собрано порядка 370 тонн. Второй показатель у «Русской ягоды» - более 50 тонн. Активный сбор идет и на предприятиях «Непецино», «Акатьевский», а также в других небольших агрокомплексах», - сказал Разин.

Он уточнил, что в прошлом году на эту дату было собрано чуть больше 200 тонн клубники.

По словам министра, на территории хозяйства «Русская ягода» в городском округе Луховицы в рамках инвестиционного проекта на 15 гектарах собирают больше всего сортов ягоды.

«В хозяйстве «Русская ягода» высаживают и собирают клубнику восьми сортов в открытом грунте и в теплицах тоннельного типа. Предприятие планирует в этом году выйти на хорошие показатели сбора ягоды», – отметил министр.

Купить клубнику можно в хозяйствах сбора ягоды и на организованных площадках в Подмосковье и Москве. Цены на клубнику остаются прежними - примерно 250-300 рублей за килограмм.

В этом сезоне в Подмосковье планируют собрать около 1,5 тысяч тонн клубники.