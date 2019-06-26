РИАМО - 26 июн. Количество выявленных случаев бешенства животных в Подмосковье сократилось на 40% за год, для борьбы с этим заболеванием в регионе проводят вакцинацию домашних, безнадзорных и диких животных, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Проводится целый комплекс мероприятий по бешенству: вакцинация домашних и отловленных безнадзорных животных, а также раскладка оральных вакцин в дикой природе. В этом году в труднодоступных местах с раскладкой нам помогала малая авиация. И надо сказать, что в этом году на сопоставимую дату с прошлым случаев бешенства выявлено на 40% меньше», - сказал Разин.

Он также призвал всех к осторожности при общении с дикими животными.

«Хочется напомнить гражданам, чтобы они ни в коем случае не гладили лис, енотовидных собак и безнадзорных животных», - заключил министр.

Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, которое всегда заканчивается смертью. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

В случае инфицирования необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью для лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.

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