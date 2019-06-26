РИАМО - 26 июн. Около 35 тысяч жителей столицы прошли расширенную диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва», в них установлены аппарат УЗИ, электрокардиограф, спирограф и другое оборудование, сообщается на официальном сайте мэра города.

«После открытия павильонов «Здоровая Москва» в столичных парках бесплатные обследования в них прошли уже почти 35 тысяч человек. Первые восемь павильонов заработали 3 июня. Там можно пройти диспансеризацию, а также получить консультации специалистов. Врачи принимают пациентов с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Общая диагностика занимает около одного часа. Сейчас в парках доступны 46 павильонов здоровья», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что у многих москвичей не хватает времени, чтобы пройти диспансеризацию, а летний тест здоровья — отличная возможность проверить свое здоровье, и сделать это можно в одном из 46 парков города в удобное время и в комфортной обстановке.

Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю достаточно иметь при себе только паспорт или права. В противном случае дополнительно потребуется предоставить еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо на месте, в павильоне. Также необходимо добровольное согласие на оказание медицинской помощи и заявление на обработку персональных данных.

Сначала измеряют рост, вес и другие параметры пациента. Эти данные нужны для первичной оценки состояния здоровья. Помимо того, проводится электрокардиография, проверяется артериальное давление.

«В процедурном кабинете можно сдать экспресс-анализ на определение уровня глюкозы и холестерина в крови (забор крови из пальца). Кровь из вены берут для общего анализа. Затем терапевт или врач общей практики рассказывает о факторах риска, если они есть, и о том, как вести здоровый образ жизни. В зависимости от результатов он может направить на дополнительные обследования, некоторые из которых можно пройти там же», - добавляется в материале.

Так, в павильонах установлены аппарат УЗИ, электрокардиограф, спирограф (для оценки состояния легких), пульсоксиметр (для определения показателей насыщения крови кислородом) и другое оборудование для проведения исследований.

После прохождения диспансеризации врачи выдают подробное медицинское заключение. Кроме того, результаты всех обследований вносятся в электронную медкарту пациента, они будут доступны врачу в поликлинике. При желании данные могут прислать на адрес электронной почты москвича.

«При наличии показаний могут быть назначены дополнительные обследования у специалистов узкой специализации в поликлинике. Записаться на прием к ним можно прямо в павильоне. Кстати, некоторых из них — офтальмологов, педиатров, оториноларингологов и аллергологов — можно посетить и в павильонах (по отдельному расписанию). А в выходные и праздники рядом по особому графику работают мобильные флюорографы», - отмечается на сайте.

С 26 июня в столичных парках открываются веранды здоровья. Выездная программа по проведению медицинских обследований столичного департамента здравоохранения реализуется уже второй год подряд. Она пользуется популярностью у москвичей. В прошлом году в 11 парках Москвы проводился марафон «Московское здоровое лето», в котором приняли участие более 200 тысяч человек.