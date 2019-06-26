РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. В подмосковном Подольске разыграли Кубок Подольского пожарно-спасательного гарнизона по мини-футболу, победила команда Подольского учебного центра, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«25 июня 2019 года на стадионе «Планета» в Подольске разыграли Кубок Подольского пожарно-спасательного гарнизона по мини-футболу. Все команды показали хороший настрой и хорошую физическую подготовку. Победителем турнира стала команда ФАО ДПО «Подольский учебный центр ФПС», а серебряным призером – команда 31 отряда ФПС по городу Москве (ТиНАО)», – сказал сотрудник.

Участие в товарищеском турнире приняли пять команд, в том числе команда 24 отряда ФПС по Московской области; Специального отдела №4 ФГКУ СУ ФПС №3 МЧС России; АО «ПТС».