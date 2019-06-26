РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска в среду утром пожарные потушили возгорание в двух домах, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В микрорайоне Львовский утром 26 июня произошло возгорание сразу в двух домах. В том числе в выселенном жилом доме на улица Красная, 63/6, где работало 4 автоцистерны и 20 человек, погибших и пострадавших нет», – сказал сотрудник.

По его словам, пожар потушили также в садовом доме на улице Рощинская в СНТ «ПХМЗ 1», участок 26, погибших и пострадавших нет. С огнем боролись 15 человек с помощью 3 автоцистерн.