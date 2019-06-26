РИАМО - 26 июн. Единые стандарты внедрят на ветеринарных участках в Подмосковье в течение трех ближайших лет, в частности, будут унифицированы списки оказываемых услуг и оснащение участков, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Постепенно в течение 2-3 лет будем осуществлять работу по приведению в порядок всех наших ветеринарных участков, чтобы каждый посетитель чувствовал себя там комфортно. Для этого мы приняли единые стандарты, которые касаются формы специалистов, состояния здания, технологического оснащения участка и оказываемых ветеринарных услуг. Внедрять их будем поэтапно, в течение трех ближайших лет», - сказал Разин.

Он отметил, что подмосковная ветеринарная служба включает в себя пять территориальных управлений, областную ветеринарную станцию и областную лабораторию. В структуре территориальных управлений своя сеть, в которую входят ветеринарный участок, ветеринарная клиника и референтный центр.

«Это трехступенчатая система. Референтный центр можно назвать ветеринарным институтом, где делают любые анализы, даже самые сложные. На ветеринарном участке проводится первичный прием, диагностика и профилактика заболеваний. Ветеринарные участки находятся непосредственно в конкретных населенных пунктах. Сегодня их порядка 60 и везде квалифицированные врачи», - заключил Разин.

Ветеринарная служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области занимается государственным ветеринарным надзором, обеспечивает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Подмосковья.

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