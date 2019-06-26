РИАМО - 26 июн. После продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский кинорежиссер и актер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Валерий Харченко, сообщает в среду РЕН ТВ.

«Деятель ушел из жизни на 82-м году после долгой и продолжительной болезни. Харченко проживал в Доме ветеранов кино. Режиссеру стало плохо вечером во вторник, прибывшим медикам не удалось спасти его», — говорится в сообщении.

Харченко родился в Харьковской области, закончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году.

Среди работ Харченко в качестве режиссера — «Ранее-раннее утро», «Бабушки надвое сказали», также он снимался в фильмах «Юность Петра» и «У озера», работал вместе с Андреем Тарковским на съемках фильма «Зеркало».

Харченко был награжден званием «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» в 2002 году.