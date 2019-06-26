РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 июн. Выпускница лицея Королева Елизавета Попова набрала 300 баллов по трем предметам на Едином государственном экзамене (ЕГЭ, это один из трех лучших результатов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

На сегодняшний день известно, что в Королеве есть 30 стобалльных результатов по ЕГЭ. Некоторые школьники получили 100 баллов сразу по нескольким предметам.

«Выпускница Королевского лицея научно-инженерного профиля Елизавета Попова набрала максимальное количество баллов за ЕГЭ по математике, физике и информатике и 98 баллов по русскому языку. Это один из трех лучших результатов в области», – говорится в сообщении.

Елизавета является призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике в 2018 году, закончила школу с медалью «За особые успехи в учении».

Еще один ученик из Королева, воспитанник гимназии №5 Денис Лыков, сдал физику и математику на 100 баллов, а по русскому языку набрал 91 балл.