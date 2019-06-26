РИАМО - 26 июн. В Москве провели экспертизу веществ, которые нашли во время обыска у отравителя с газировкой, продолжается поиск других пострадавших от действий злоумышленника, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Злоумышленника задержали 25 июня. 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии знакомился с потенциальными жертвами на улице, завязывал беседу и предлагал выпить отравленные пиво или газировку из его банки. Людям становилось плохо, а мужчина обворовывал их. Его жертвами стали свыше 20 человек. Как оказалось, он находился под подпиской о невыезде, в первый раз его задержали еще в начале июня за аналогичное нарушение.

«Проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства – феназепам и клозапин, а также трамадол», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из эпизодов уголовного дела переквалифицировали с кражи на разбой.

«Кроме того, в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий нашими сотрудниками установлены еще трое потерпевших, которые уже обратились с заявлениями в полицию. По результатам проверки по одному из фактов также возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», — отмечается в сообщении.

Общий ущерб на данный момент превысил 140 тысяч рублей. Продолжается поиск других пострадавших. Предварительное расследование уголовных дел находится на личном контроле начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, генерал-майора полиции Игоря Зиновьева.