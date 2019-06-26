РИАМО - 26 июн. Иномарка и автомобиль каршеринга столкнулись на Строгинском мосту в столице, из-за аварии прервалось движение трамваев в сторону станции метро «Щукинская», передает корреспондент РИАМО.

Белая иномарка столкнулась с автомобилем каршеринга, в результате аварии машину каршеринга развернуло на трамвайные пути.

Из-за ДТП прервалось движение трамваев в сторону «Щукинской». Пассажирам пришлось выходить из транспорта и идти по трамвайным путям пешком.