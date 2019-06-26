РИАМО - 26 июн. В Подмосковье на базе Домодедовской ветстанции открыли центр повышения квалификации ветеринарных врачей, где в том числе обучаются специалисты из Белоруссии, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Наши ветеринарные врачи должны проходить дополнительное обучение, повышать квалификацию на постоянной и системной основе. Раньше за эти услуги мы платили сторонним организациям. Сейчас на базе нашей Домодедовской станции, которая наиболее укомплектована современным оборудованием, организован центр повышения квалификации. Уже более 250 слушателей прошли здесь обучение – как в формате многомесячных курсов, так и отдельных семинаров», - сказал Разин.

Он отметил, что в центре ведется подготовка, переобучение, повышение квалификации кадров, кроме того, в рамках семинаров с профессиональным сообществом обсуждают узкоспециализированные вопросы.

«Мы активно будем расширять деятельность нашего центра повышения квалификации – его услугами уже пользуются частные ветеринарные врачи, коллеги из Белоруссии. Исходя из загрузки в будущем возможно открытие филиалов центра», - добавил Разин.

Ветеринарная служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области занимается государственным ветеринарным надзором, обеспечивает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Подмосковья.

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