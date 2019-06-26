РИАМО - 26 июн. Станция метро «Саларьево» разгрузилась на вход на 14% после открытия четырех новых станций Сокольнической линии в новой Москве, пассажиропоток перераспределился на новые станции, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичной подземки.

Он отметил, что что теперь через «Саларьево» в метро заходит на 5 тысяч пассажиров меньше.

«Открытие новых станций Сокольнической линии — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» — существенно улучшило транспортное обслуживание жителей и работающих в поселениях Московский и Сосенское ТиНАО, сократив время поездки по городу до 40 минут в день», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после открытия южного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метро у горожан появятся три дополнительные пересадки на радиальные линии метро, в том числе на «Проспект Вернадского» Сокольнической линии.

«Благодаря новой пересадке пассажиры Сокольнической линии будут тратить меньше времени на поездках по метро – отпадет необходимость доезжать до центра города. Например, с открытием станции «Проспект Вернадского» Большого кольца пассажиры станции «Саларьево» смогут добраться до «Профсоюзной» соседней Калужско-Рижской линии за 25 минут вместо 40», — пояснил представитель пресс-службы.

По его словам, от «Саларьева» до «Раменок» Солнцевской линии время в пути сократится вдвое.

20 июня открылись четыре станции Сокольнической линии метро в новой Москве. Строительство станций «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» произвели в максимально сжатые сроки.