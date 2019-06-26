РИАМО - 26 июн. На сегодняшний день укомплектованность государственной ветеринарной службы Московской области составляет более 95%, в среднем специалисты данного профиля получают свыше 50 тысяч рублей в месяц, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«У нас более 1,3 тысячи врачей, общая численность специалистов ветеринарной службы Подмосковья составляет более 2,5 тысяч человек. Средняя зарплата - 51,3 тысячи рублей» - сказал Разин.

По его словам, Подмосковье старается повышать квалификацию ветеринарных специалистов.

«Мы уверены, что по кадровому составу и качеству ветеринарных услуг наша служба является одним из лидеров в стране», - подчеркнул министр.

Ветеринарная служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области занимается государственным ветеринарным надзором, обеспечивает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Подмосковья.

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