РИАМО - 26 июн. Одно происшествие зафиксировали за прошедшие сутки в водоемах Подмосковья, сообщается в среду на сайте регионального главка МЧС России.

«Водные бассейны - одно происшествие», - говорится в сообщении.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, из водоема извлекли тело мужчины.

На территории Московской области для контроля обстановки на водных бассейнах привлекались 37 человек и 11 единиц техники.