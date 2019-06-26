РИАМО - 26 июн. По улицам столицы с начала 2019 года запустили более 500 новых автобусов, современный транспорт приходит на замену тому, у которого истек срок службы, а также автобусы появляются на новых маршрутах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала года по городским маршрутам запустили более 500 новых автобусов. Транспорт уже работает на юге, юго-западе, юго-востоке, севере, северо-западе и в центре Москвы, а также в Зеленограде», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов отметил, что новые автобусы приходят на замену тем машинам, у которых истекает срок службы. Кроме того, транспорт запускают по новым маршрутам.

«На линии выходят современные и комфортные автобусы экологического класса «Евро-5». Они оснащены системами видеонаблюдения, спутниковой навигации, климат-контролем пассажирского салона и кабины водителя, медиаэкранами и слотами для зарядки мобильных устройств. Все машины низкопольные, в них есть пандусы и крепления для инвалидных кресел», — отметил Ликсутов.

Например, новые автобусы начали перевозить пассажиров по маршрутам №907 (Каширское шоссе, 148 — метро «Добрынинская»), 901 (Загорье — Таганская площадь), 156 (Нагатинский затон — Котельническая набережная), Т38 (станция «Дубровка» — Ветеринарная академия), Т11 (метро «Красногвардейская» — Загорье), 287 (14-й микрорайон Орехово-Борисова — 7-й микрорайон Орехово-Борисова).

«Ожидается, что до конца года в Москву поступит еще около 700 машин. Сегодня по улицам столицы курсирует свыше семи тысяч автобусов «Мосгортранса» и частных перевозчиков. Они перевозят пассажиров более чем по 900 городским маршрутам», - добавляется в материале.

Всего в этом году в столицу поставят 1,7 тысячи новых автобусов, трамваев и электробусов. С 2010 года город закупил 9993 автобуса, трамвая, троллейбуса и электробуса. В прошлом году в столице полностью завершили обновление автобусного парка — теперь в нем только новый низкопольный экологически чистый подвижной состав.